Acabar com isolamento de assintomáticos? "Antes da Covid, com uma constipação, íamos trabalhar"

O investigador Miguel Prudêncio concorda com o fim do isolamento de pessoas infetadas com a Covid-19, mas que não apresentam sintomas.

A tese foi explicada na Renascença, no mesmo dia em que a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que já está a ser preparada a fase de transição para uma nova normalidade, com o levantamento significativo das restrições atualmente em vigor.

Para o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa (IMM), é urgente retomar, de forma gradual, a vida tal como ela era antes da pandemia, até porque, diz, as características da variante Ómicron - com menos doença grave, apesar de uma maior transmissibilidade - dão alguma margem de segurança.

Uma das medidas que, na opinião deste especialista, poderá avançar, desde já, é o fim do uso obrigatório da máscara nos espaços públicos, "uma medida que deve ser equacionada para breve", porque, diz Prudêncio, o SARS-CoV-2 "vai ter de ser mais um vírus" com o qual convivemos, tal como acontece com outras infeções respiratórias, como a gripe ou as constipações mais ligeiras.

Miguel Prudêncio defende que se deve avançar no sentido da normalidade, mas "não se deve fazer tudo de uma vez", lembrando que é preciso continuar a proteger os grupos mais vulneráveis nesta pandemia, "como os idosos e as pessoas com comorbilidades".

O imunologista ressalva, contudo, que "uma pessoa que está doente e que tem sintomas deve tomar precauções para não transmitir a infeção a outras pessoas, mas as infeções assintomáticas devem começar a ser tratadas como as outras infeções assintomáticas de outros vírus respiratórios para os quais nós não fazemos testes generalizados".

"Até ao aparecimento da Covid, também não íamos trabalhar se estivéssemos com gripe ou febre. Mas, se estivéssemos, com uma constipação, porventura, iríamos trabalhar de qualquer forma", acrescenta o investigador principal do IMM.