Apenas alguns milhares de crianças agendadas para vacinação. Graça Freitas deixa apelo aos pais

“Temos poucos milhares de crianças inscritas para vacinação”. A revelação foi deixada na Renascença pela diretora da Direção-Geral da Saúde, que deixa um apelo aos pais e educadores.

“Estamos num processo de agendamento gradual. Temos poucos milhares de crianças inscritas e queremos fazer aqui um apelo aos pais e aos educadores que ainda não vacinaram as suas crianças com a 1.ª dose - e não estão, neste momento, a recuperar de Covid, porque essas não podem ser vacinadas - que as vacinem”, disse Graças Freitas.

Nestas declarações, lembra que o país ainda está na fase em que há muito casos entre os mais novos. “Ainda estamos num período epidémico, ainda há muitos casos de doença entre as crianças e comparando a gravidade da doença com os pouquíssimos efeitos secundários da vacina vale a pena vacinar.”

Na resposta a um grupo de pediatras, cardiologistas e infeciologistas que querem parar a vacinação das crianças, a Diretora-geral da Saúde reitera que vacinar é seguro.

“Quando nós recomendamos uma vacinação, isto passou por um crivo muito importante; e mais: passou ainda pelo crivo inicial das duas maiores agências do medicamento reguladoras, que são nos EUA a FDA, mas a que nos interessa é a chamada EMA que, depois, tem no nosso país o Infarmed. Por outro lado, as grandes sociedades científicas da pediatria, uma europeia e uma americana, também recomendam a vacina”, argumenta.

Vai ser um fim de semana dedicado à vacinação pediátrica, entre os cinco e os 11 anos, para segundas (95 mil já receberam uma dose) e primeiras doses.

Graça Freitas não tem dúvida que o futuro passará pelo alívio das restrições e, por isso, adianta que a Direção-Geral da Saúde, o INSA, o Infarmed e o Ministério da Saúde já estão a “trabalhar numa fase de transição para uma nova normalidade”.

Questionada sobre se, por exemplo, pode cair a exigência de teste para entrar em Portugal, afirma que a questão “está a ser analisada, porque há uma recomendação europeia que o diz, mas essa decisão é do Ministério da Saúde”.