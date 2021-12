"Gostei muito". Utentes elogiam organização do centro de vacinação do Parque das Nações

Até às 16h00 já tinham sido administradas 4.200 vacinas, incluindo cerca de 800 no regime de Casa Aberta.

Para Márcio Teixeira, é o resultado do apelo das autoridades para que as pessoas não venham com muito tempo de antecedência. “Bastam 15 minutos”, diz.

“Se as pessoas cumprirem com as horas que têm agendadas, tudo corre como hoje, com normalidade e sem filas”, acrescenta.

Segundo este enfermeiro, a Casa Aberta é uma modalidade alternativa, “não deve ser de referência. Destina-se a grupos e situações especiais. É o processo de agendamento que permite organizar o centro de vacinação e os utentes, de forma a conseguirmos dar resposta”.

Neste momento, o concelho de Lisboa tem dois centros de vacinação, este na FIL e outro, na Ajuda. Para facilitar a vacinação, autarquia assegura o transporte de táxi, gratuito para os utentes da capital. Pode ser pedido pelo 21 8172021.

Muitos elogios

Jaime Santos está sentado na última fila da sala de recobro. Já levou as vacinas contra a Covid-19 e a gripe.

À Renascença revela que há um ano por esta altura estava no hospital, infetado com o novo coronavírus. Esteve internado durante seis meses, um dos quais nos Cuidados Intensivos.

Passou por vários hospitais da capital e não poupa nos elogios aos profissionais de saúde que o trataram. Assim como à organização deste Centro de Vacinação, em funcionamento no Parque das Nações desde o dia 1.

“Foram mesmo impecáveis, sempre a mandar mensagens para não me esquecer, para não faltar. Está muito bem organizado, sim senhor, cinco estrelas”. Jaime tem ouvido outros utentes a criticar, mas diz não perceber porquê, não tem razão de queixa”.

Maria Correia também aguarda que passem os 30 minutos de recobro para se ir embora. Foi tudo muito rápido. Chegou 5 minutos antes da hora e não esperou muito. “Está tudo muito disciplinado, são todos muito profissionais, gostei muito”, diz à Renascença revelando também que é de Carnaxide, mas como o Centro que lá havia fechou, teve de vir ao parque das Nações.

“Correu tudo muito bem, cheguei 10 minutos antes. Estava marcada para as 14h58 e meia hora depois, já estou quase a sair”, diz Isabel, que também não esperava encontrar filas.

“Ouvi os responsáveis a pedir para as pessoas não virem mais cedo porque isso só iria complicar as coisas”, referiu.