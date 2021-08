A Terra está a arder. Quatro pontos onde podemos melhorar como cidadãos

Veja também:

O relatório lançado esta segunda-feira desenha um futuro negro para o mundo. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), o impacto da ação humana irá provocar um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius até 2030, um aumento que se pensava acontecer até 2040.

A dependência do mundo em combustíveis fósseis está na origem de muitos problemas causados pela poluição. A comunidade internacional já se comprometeu com uma maior aposta em políticas climáticas, através do Acordo de Paris e da recente Cimeira do Clima, mas o IPCC alerta que a iniciativa poderá ser tardia e insuficiente.