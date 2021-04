Fim dos voos até 600 quilómetros? A “aspiração” de Pedro Nuno Santos que não deve ser aplicada de forma “cega”

“O mapa é mais interessante que o território”: esta ideia consta de um romance de Michel Houellebecq, enfant terrible das letras francesas, e pode bem ser interpretada de um ângulo político. Afinal, um mapa, por ser uma abstração, é mais dado a simplificações. E, na maioria dos casos, é também instrumento de ministros na tomada de decisões.

O mapa europeu indica que Lisboa e Madrid estão separadas por cerca de 630 quilómetros de estrada. Lisboa e Faro por quase 250. Lisboa e Porto por 314. Porto e Madrid por 560. Porto e Faro por 545. E Bragança e Faro por 720. Estes números não expressam o território, porém, tudo indica, vão ser importantes para o futuro dos meios de transporte em Portugal – a curto e longo-prazo.

Na segunda-feira, o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, durante a sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional (PFN), disse esperar que “as viagens de avião com menos de 600 quilómetros desapareçam da Europa”. Tal mudança implicaria que os aviões “deixem de fazer” a ligação Lisboa-Porto, o que seria um “sinal de desenvolvimento”, assumiu o governante. (A mesma ideia já constava da visão estratégica delineada por António Costa e Silva para o Governo; a única diferença é que o limite então era de 1000 quilómetros.)

Tendo por base o critério estabelecido pelo ministro, todos os voos em Portugal continental, salvo Bragança-Faro, iriam desaparecer. E Porto-Madrid e Lisboa-Madrid poderiam, porventura, ficar no limbo. (Pedro Nuno Santos não clarificou se voos de escala também iriam desaparecer ou existiriam exceções.) Faz sentido o Governo legislar nesse sentido? Há motivos para preocupação?

“Aquilo que me assusta é a crise climática que nós estamos a enfrentar. A mim não me assusta minimamente que sejam eliminados por completo todos os voos domésticos em Portugal Continental. Obviamente que temos a ligação às ilhas que é um serviço básico e essencial, mas os voos domésticos, dentro do território continental, no sentido do corte massivo de emissões que tem que existir, parecem-me uma coisa mínima, com um impacto mínimo”, diz Inês Teles, ativista da Climáximo e porta-voz da ATERRA – Campanha Pela Redução do Tráfego Aéreo e por Uma Mobilidade Justa e Ecológica, à Renascença.

Para a ativista, a ponte aérea Porto-Lisboa é “uma situação absurda” pois existe “alternativa”: a ferrovia (que, para já, não oferece um serviço de alta-velocidade). “Se nós pensarmos neste momento na ligação Lisboa-Madrid, sabemos que a ligação ferroviária foi suspensa com a pandemia, por isso até pode ser questionável a eliminação dos voos entre Lisboa e Madrid, não existindo uma alternativa. Mas quando olhamos para Lisboa-Porto, é absurdo que exista uma alternativa altamente viável e não seja utilizada”, aponta.

As palavras de Pedro Nuno Santos são “muito bem-vindas”, mas Inês Teles diz que é preciso esperar para ver se se “vão tornar realidade” ou se “são atirar areia para os olhos”. “Porque ao mesmo tempo que existe um discurso tão positivo de realmente querer acabar com estas ligações aéreas e querer investir na ferrovia, existe também a intenção do Governo demarcada e insistente de construir um novo aeroporto em Lisboa, e esta intenção tem como único objetivo aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa. Ou seja, receber ainda mais voos do que aqueles que estávamos a receber no início do ano passado”, lembra.