Grupo de Arraiolos apoia a Ucrânia, mas tema não deixa de gerar discussão

Os 13 países que se encontraram no Palácio do Freixo perderam grande parte do tempo a falar sobre a Ucrânia. Ao contrário do que é habitual, os chefes de estado de Portugal, Bulgária, Croácia, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Malta, Polónia e Eslovénia reuniram-se sozinhos, sem as delegações.

Todos estão preocupados com a segurança da europa e o perigo que a guerra na Ucrânia representa, o presidente da Polónia, Andrej Duda, na conferência de imprensa final do décimo oitavo encontro insistiu de que é necessário acelerar a entrada da Ucrânia na União Europeia, “só assim é que a Rússia será derrotada”, defendeu.

O presidente polaco acredita que a Rússia só invadiu a Ucrânia quando o país decidiu pedir adesão ao bloco europeu, Andrej Duda tem medo que a Rússia se atreva a invadir o ser país no caso de conseguir conquistar o território ucraniano. Todos querem a paz e que a União Europeia crescça com a entrada da Ucrânia, a discórdia está na forma.

De acordo com Andrej Duda “há vozes no espaço europeu que defendem que para a entrada de novos países temos de alterar os Tratados, temos de tornar a União Europeia mais eficiente no sistema de tomada de decisões , renunciando o direito de veto, alterando o método de votação por maioria em qualquer caso. Na verdade, estas ideias visam a oligarquização da União Europeia”.

Nunca foi mencionado quem são essas vozes, mas também a presidente da Hungria insistiu nesse ponto de que os tratados não devem ser alterados e que tudo deve acontecer como está. Katalin Novák acredita que alterar os tratados vai fazer com que os países com mais influência tomem decisões sem ouvir os partidos mais pequenos.

“Temos de ter em conta os tratados e o princípio da solidariedade e da subsidiariedade. Temos de respeitar os tratados e de mostrar o respeito mútuo uns pelos outros. A União Europeia é a união de estados nação fortes e deve continuar a sê-lo, defendendo o princípio da unanimidade quando se trata da tomada de decisões”, disse.

De acordo com o Presidente da República Português o que não houve acordo foi quando ao haver ou não alteração de tratados, há várias fórmulas de pensar no processo de negociação de pensar no que a União Europeia tem de fazer para se preparar e quanto a essa preparação, há duas posições: uma que admite em teoria a revisão dos tratados e outra que não, por várias razões, há países que tem divida de princípio porque vai retirar votos e direitos com o de veto , outros dizem que isso é mexer em tratados que é complicado internamente nos países. Outros dizem que fazer as alterações até às eleições europeias não será bom pode dar trunfos aos críticos.