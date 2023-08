Míssil, bomba ou acidente? O que sabemos sobre a morte de Prigozhin

Putin deu condolências à família de Prigozhin

Putin deu na tarde desta quinta-feira as condolências à família de Prigozhin, confirmando a morte do líder da Wagner. "Um homem de negócios talentoso", que "cometeu erros", disse o Presidente russo.

A identificação oficial dos corpos continua, ainda assim, ao que sabe, por realizar. Isto porque os cadáveres ficaram carbonizados o que obrigou à realização de peritagens no material biológico recolhido no local.

No entanto, tudo leva a crer que a listagem de passageiros divulgada pela Rosaviatsia, que inclui três tripulantes e sete passageiros, corresponda de facto aos ocupantes da aeronave.

Quem eram os outros passageiros?

Com Prigozhin viajavam altas figuras do grupo Wagner, a organização paramilitar de origem russa, envolvida na guerra da Ucrânia e em muitos outros conflitos em curso nas diversas regiões do globo, nomeadamente em África.

Entre os acompanhantes destaca-se Dmitry Utkimn, o presumível fundador do grupo Wagner e notório propagador da ideologia neo-nazi. Segundo o site Bellingcat, citado pelo The Guardian, Utkimn pode não ter passado de um testa de ferro para encobrir a verdadeira origem do Grupo Wagner, ligada ao Estado russo.

Outro nome a reter na lista de passageiros é Valery Chekalov, conhecido como “Rover”, um aliado de longa data de Prigozhin, responsável, segundo o The Guardian, pela segurança pessoal do líder da Wagner e a quem cabia administrar diversos negócios do ex-chef do Kremlin.

Os restantes quatro passageiros seriam operacionais do grupo.