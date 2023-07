Manchetes políticas, filme da Barbie ou jardinagem: o dia de reflexão em Espanha

O presidente do governo espanhol e candidato pelo PSOE, Pedro Sánchez, por exemplo, publicou um vídeo onde aparece a fazer ciclismo com a mulher em Madrid. "Natureza, desporto e a melhor companhia", escreve o chefe do executivo de Espanha na rede social twitter.

Alberto Feijóo, candidato do PP - que segundo as sondagens será o sucessor de Sánchez- optou por ficar na sua terra natal e passar tempo com a família. Na fotografia que divulgou, o líder do Partido Popular surge ao lado da mulher numa loja na Galiza. "Tempo para a família. Um dia de compras, presentes e um bom passeio pela Corunha", descreve Feijóo.

Por Madrid ficou Yolanda Diáz, candidata pela plataforma Sumar, que aproveitou o dia de reflexão para estar com amigos na capital espanhola. Nas redes sociais, a vice-presidente do governo espanhol diz que "não há melhor maneira de passar o dia de reflexão do que rodeado de colegas e amigos". Depois de tomar um copo, a candidata que agrega várias sensibilidades à esquerda vai ao cinema ver o novo filme da Barbie, protagonizado por Margot Robbie.

À direita, o líder do Vox aproveitou o tempo livre para estar com a família e para cuidar do jardim. Santiago Abascal dedicou-se a cuidar dos bonsais que tem em casa.