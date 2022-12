José Pedro Teixeira Fernandes: “A Rússia aposta no conflito prolongado”

A guerra na Ucrânia é a maior crise que a Europa enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial e a realidade com que o continente tem de se confrontar é a de que o mundo mudou. Nas próximas décadas sentir-se-ão fortes tensões. Até quando vai a União Europeia poder ter a sua segurança dependente dos Estados Unidos e, por outro lado, alguns dos seus membros manterem fortes laços económicos com a China? Veja-se a recente visita de Scholz a Pequim... Haverá lugar à necessidade de uma definição?



Provavelmente, mais à frente, os europeus vão sentir essa necessidade de definição até porque o mundo antecipável, não tendo de ser esta uma tendência contínua ou já do próximo ano, é um mundo onde o recentrar das questões económicas vai ter lugar no Indo-Pacífico. Este movimento levará naturalmente - e já está bem patente no conceito estratégico de segurança nacional dos Estados Unidos - a um maior enfase a essa zona do planeta num contexto em que a China será o maior rival e competidor. Portanto, os próprios europeus acabarão por sentir essa necessidade de definição de uma forma em que os norte-americanos terão também, eles próprios, de enquanto potência global definir prioridades.

Não sabemos exatamente quando, mas a tendência é, mais à frente, os norte-americanos definirem ainda com mais clareza o Indo-Pacífico como prioridade o que deixará a parte atlântica mais desguarnecida e, nesse cenário, forçará os europeus a terem de agir e assumirem bastante mais do que nesta altura as questões de segurança e defesa. No centro desta vulnerabilidade europeia, o caso da Alemanha é o exemplo mais emblemático, não só por ser a maior economia europeia, o motor económico da União Europeia, mas porque está no centro das duas maiores questões geopolíticas.

Sabe-se da dependência que a Alemanha criou face á Rússia, devido ao fornecimento de gás natural e da enorme transformação em curso nas suas fontes de abastecimento, mas esse modelo também permitiu vantagens significativas porque permitiu custos mais baixos à base exportadora da indústria alemã. Por outro lado, ao mesmo tempo que tem de resolver este problema de dependência energética com a Rússia a Alemanha tem na China, o outro país chave destas questões geopolíticas, o seu principal mercado de exportações.

Portanto, a própria economia europeia, e a Alemanha em particular, está aqui numa encruzilhada extraordinariamente complexa onde os seus interesses económicos e energéticos não estão em sintonia com os seus alinhamentos político militares e geopolíticos.

Este quadro é, não apenas potencialmente, um grande problema. Vemos que já aconteceu com a guerra da Ucrânia e poderá acontecer com a China o que obrigará, mais uma vez, os europeus a definirem-se, sobretudo, se com um pano de fundo em que as questões de rivalidade se acentuam, os norte-americanos vão pressionar os europeus a uma definição em certo tipo de questões. Por exemplo em avaliar uma relação tão próxima, económica e comercial, com a mantida com a China.

A concorrência da China aos Estados Unidos pela hegemonia mundial é o elemento central da nova ordem internacional emergente que terá uma forte componente tecnológica. Com a guerra de Putin a causar a instabilidade global, a afetar os preços da alimentação e energia, a China a entrar na incerteza pós-pandemia, a India expectante, como é que esta nova ordem pode ser percionada fora do eixo Washington-Bruxelas e como fica a ambição europeia de ação global, quando estão a emergir médias potências exteriores à União Europeia - como Turquia ou o Qatar, na energia - e fóruns alternativos como os BRIC's estão a rejuvenescer?

É uma questão multifacetada. Esta maneira como o mundo não-ocidental olha provavelmente para a atual situação geopolítica é muito diferente da forma como usualmente vemos a questão da Ucrânia, o conflito, a visão quase triunfalista como vemos este regresso do Ocidente, a coesão que voltou a funcionar entre os Estados Unidos e a União Europeia e o conjunto dos países ocidentais.

Este choque tem sido muito associado a uma dimensão de conflito entre democracias e autocracias, mas se esta é a imagem prevalecente entre nós e é fonte de satisfação ao vermos a força das democracias e a sua coesão, a verdade é que noutras partes do mundo - na realidade partes que são a maioria do mundo em termos populacionais e de número de estados - é visto de formas diferentes que oscilam entre uma certa indiferença e ceticismo face à atitude do Ocidente onde defendem ter visto uma determinação com a Ucrânia não vista noutros conflitos.

Obviamente depois há aquele grupo de estados que estão mais assumidamente em rota de colisão com o Ocidente em particular, e com os Estados Unidos, um antagonismo que se mantém. Muitos países estão aqui a detetar oportunidades de se posicionarem de outra forma mais vantajosa: mesmo no contexto atual de conflito na Ucrânia, países como a Turquia ou o Qatar são estados que estão notoriamente a extrair vantagens deste confronto geopolítico.

A Turquia desempenha aqui um papel de alguma ambiguidade: por um lado tem um pé na NATO e na aliança em geral com o Ocidente, por outro constitui-se como canal de negociação com a Rússia e vê aqui também a possibilidade de aumentar a sua margem de manobra na sua zona de influência regional. Já o Qatar é neste momento uma das grandes alternativas nos mercados internacionais ao fornecimento de energia, nomeadamente de gás natural e vemos aqui também as contradições do mundo ocidental.

Nós fazemos um discurso muito forte nos valores. Neste conflito todo o ocidente une-se e bem à volta da questão ética, moral, mas também dos valores democráticos que têm estado no centro da imagem que o Ocidente projeta de si próprio no apoio à Ucrânia, mas a verdade é que quando olhamos para países como a Turquia e o Qatar essa não é a realidade que é vista. E a Turquia e o Qatar são países com que o Ocidente precisa de contar neste jogo estratégico. No caso do Qatar a contradição é demasiado flagrante e até foi muito evidenciada nestas últimas semanas e também a Turquia não é o melhor exemplo de democracia.

Em Washington há um novo presidente republicano na Câmara de Representantes que, tudo o indica, irá querer replicar a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Qual será a reação da China?