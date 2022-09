Uma novidade, uma contradição e muitas semelhanças. A comparação entre dois discursos de Putin

Vladimir Putin falou à nação russa esta quarta-feira, dia 21 de setembro, num momento em que regista sucessivas derrotas em batalha contra forças ucranianas.

Apesar de já ter falado em outras ocasiões, é preciso recuar até fevereiro para encontrarmos um discurso com tanta importância bélica. Trata-se da declaração de 24 de fevereiro que serviu para lançar o começo da guerra contra a Ucrânia.

Quase sete meses depois, comparamos as palavras de Putin desta quarta-feira com as do início do conflito. Quais são as semelhanças e as diferenças entre ambas as declarações?

Há desde logo ameaças muito semelhantes, sendo que, desta vez, - 21 de Setembro - o presidente russo fez questão de sublinhar uma expressão: "Não é bluff". Em fevereiro, dizia: "Espero ser ouvido".

"Gostaria de lembrar que o nosso país também possui meios de destruição e, para alguns componentes, ainda mais modernos que os países da Nato. Se a integridade territorial do nosso país estiver ameaçada, certamente que usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e o seu povo...não é bluff".

Agora, aquilo que Putin dizia a 24 de Fevereiro, quando lançou a ofensiva militar na Ucrania, apelidava de "Operação Militar Especial". Já na altura - há 7 meses - existia um aviso ao Ocidente: "Quem nos tentar impedir deve saber que a resposta da Rússia será imediata e que levará a consequências de tal ordem que nunca experimentaram na sua história". E acrescentava: "A Rússia moderna, mesmo após o colapso da URSS, é hoje uma das potencias nucleares mais poderosas do mundo" Espero ser ouvido".

O tempo passa mas a ameaça é a mesma. Por outras palavras: "Não é bluff".