Marta Temido afasta ambição de liderar PS. "Está instalado um ambiente de suspeição" sobre os políticos

É ambiente de pressão que já está criado, com as declarações como de Augusto Santos Silva e outros dirigentes ou outras personalidades do PS?

Cada ator faz uma intervenção no contexto de uma determinada conversa. E muitas vezes as declarações extrapoladas têm uma leitura que não é a mais correcta.

E agora sem António Costa há dois candidatos à liderança do Partido Socialista. Quem apoia como militante do PS? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro?

Não vou prestar apoio público a nenhum dos candidatos. Conheço bem os dois. Trabalhei quer com Pedro Nuno Santos, quer com José Luís Carneiro. Se existe liberdade dos militantes para expressarem o seu apoio público a um determinado candidato, também deve existir a liberdade de não o fazerem. Entendo que o meu apoio poderia condicionar os meus camaradas, tenho uma responsabilidade como presidente da concelhia do PS de Lisboa. De facto, não me revejo no contar de espingardas. Talvez tenha a ver com o facto de eu ter muito recentemente chegado às lides políticas.

Também vai ter dificuldade de escolher no momento de votar?

Não vou ter dificuldade de escolher, sobretudo depois de conhecer os programas, as moções políticas.