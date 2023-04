Problema da habitação é um "vulcão" que "está a atingir proporções muito graves"

O problema da habitação é como um "vulcão" e “está a atingir proporções muito graves”, alerta Clara Vilhena, coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo da Cáritas Diocesana de Setúbal, em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia.

Clara Vilhena afirma que as soluções tardam e revela que a população sem-abrigo em Setúbal está a aumentar, pois “há famílias que ficaram sem casa” por causa da especulação. “Agora, estão-nos a chegar, inclusivamente famílias com crianças que ficaram desalojadas por causa do mercado de habitação imobiliário”, revela.



A responsável fala de "um sentimento de impotência", porque “não temos resposta suficiente para conseguir apoiar todas estas pessoas, principalmente quando se trata de crianças”. A Cáritas local está a alterar o seu Centro de Acolhimento para poder responder ao aumento dos pedidos de mulheres. “Sim, são bem visíveis e o número começa a aumentar”, assegura.

Clara Vilhena afirma que, “neste momento, em Setúbal, o apoio da Cáritas é o único para estas pessoas que chegam ao fim da linha, à situação da rua” e lamenta o aumento das dificuldades em alugar quarto, situação que piora a partir de maio. “Quando vêm os turistas, deixa de ser possível durante todo o verão, até setembro”, indica.

A dois dias da entrada em vigor do IVA zero para alguns bens essenciais, Clara Vilhena diz que as medidas “têm de ser mais abrangentes” e critica as consecutivas subidas de preços e “uma sociedade em que o dinheiro ainda é o que pesa mais”. A responsável entende que, “enquanto não mudar este paradigma, continuamos com estas desigualdades”, em que “uns se enchem mesmo numa altura em que outros estão a empobrecer cada vez mais”.

A inflação e a consequente subida de preços faz aumentar as dificuldades. Isso também se reflete, por exemplo, na população, nas pessoas que estão em situação de sem-abrigo?

Sim, claro. O número de pessoas está a aumentar. Até aqui, em Setúbal, os sem-abrigo não eram visíveis como em Lisboa, portanto, não os víamos na rua. E, neste momento, sim, são bem visíveis e o número começa a aumentar. E o que nos está a preocupar neste momento é que as pessoas que estão a chegar até eles não são com as características normais que nós estávamos habituados. Ou seja, pessoas que tinham associados alguns vícios ou do álcool ou de aditivos. Agora, estão-nos a chegar, inclusivamente, famílias com crianças que ficaram desalojadas por causa do mercado de habitação imobiliário.