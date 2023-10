Protestos ou processos? Como lutar pela ação climática?

Francisco Ferreira não tem a menor dúvida de que não faltam provas para condenar os 32 Estados. “O próprio relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas é aprovado por todos os países, incluindo estes 32. E, portanto, há aqui uma validação de toda a informação científica e política. Sejamos claros, a União Europeia, por exemplo, se estivesse alinhada com o Acordo de Paris, teria de reduzir as suas emissões em 65% entre 1990 e 2030. E teria de atingir a neutralidade climática em 2040. Mas as metas que existem neste momento é uma redução das emissões de 55% entre 1990 e 2030. E o objetivo da neutralidade climática está adiado para 2050. Portanto há aqui um incumprimento dos objetivos de Paris.”

A penalista Inês Ferreira Leite tem dúvidas de que a decisão final do tribunal seja uma decisão corajosa. ”Receio que o TEDH fuja. Porque é um tribunal, composto por juízes, mas tem uma componente política. Não vamos fingir que não tem. Tem uma grande dependência política. E, portanto, não sei em que condições é que pode vir a tomar uma decisão revolucionária. Pode tentar ter uma decisão de compromisso. E pode claro fugir, usando argumentos formais. Que são os argumentos confortáveis de quem quer parecer que está do lado do progresso e do movimento mas na verdade mantendo as coisas exatamente como estão. E que é aquilo que tem sido feito.”

Inês Ferreira Leite conclui fazendo um apelo. "Nós falhámos. E não é vergonha nenhuma admitir isso, com humildade. Eu já vivi a minha vida quase toda", lembra.

"Com sorte terei mais 25 anos de vida. Fiz tudo o que queria. Tive uma vida ótima. Fui muito feliz. Mas tenho de assumir que os esforços que eu fiz, e foram muitos, ao longo da minha vida para que as coisas melhorassem, não resultaram. Eu fui sempre razoável. Fui sempre de compromissos. De negociação. Não funcionou. Falhou a democracia de modelo ocidental. Está a falhar o capitalismo. Está a falhar a globalização. Está tudo a falhar. Nós falhámos. E, portanto, em vez de continuarmos a penalizar as gerações mais novas que herdam o fardo pesado que lhes deixamos, nós temos é de ter um bocadinho de humildade e tentar conhecer e perceber melhor as pessoas mais novas. E ver como é que as podemos ajudar.”

