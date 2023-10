Um OE para a classe média? "Divisões artificiais" incluem no conceito quem ganha salário mínimo

"Uma potencial injustiça”



Economicamente falando, mais uma vez seguindo a linha da OCDE, com a redução das taxas de IRS do primeiro até ao quinto escalão, o Governo vai, na realidade, além da classe média. Após a aprovação do OE para 2024, o quarto escalão irá até aos 21.321 euros, enquanto o quinto chegará aos 27.146 euros.

“De facto, o quinto escalão em Portugal significa alguém que ganha acima da média, bastante acima da média até”, constata o economista Carlos Daniel Santos, em declarações à Renascença.

No entender do economista do ISEG, no OE para 2024 “parece que houve uma preocupação em que a redução das taxas marginais fosse mais forte nos primeiros escalões e depois à medida que escalões aumentaram foi reduzindo”. Dá-se o caso, porém, de tal gerar “uma potencial injustiça”.

“Se baixamos três pontos percentuais num escalão e não mexemos noutro, o que acontece é que a progressividade aumenta significativamente. Para o sistema fiscal português, que já é relativamente progressivo, significa que as contribuições das classes mais altas, que são quem na prática sustenta as contribuições para o IRS, vão contar ainda mais para a receita fiscal do IRS.”