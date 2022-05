Caminho Marítimo de Santiago apresenta-se como nova oferta turística

A estruturação passa por criar condições para receber em qualquer altura do ano qualquer nauta, peregrino nauta ou velejadores em cada um dos portos que aderirem, os chamados Portos de Santiago. Mas também identificar os pontos culturais relacionados com a época romana, altura em que, segundo a lenda, o corpo do Apóstolo Santiago foi transportado na “barca de pedra”, de Jaffa até Compostela, na Galiza.

“Se atravessou todo o Mediterrâneo para chegar à Galiza, terá passado pela nossa costa e aportado em muitos dos portos que já existiam. Com base no levantamento histórico que estamos a fazer, vão criar esse imaginário e a oportunidade dos nautas e peregrinos experienciarem, individualmente ou em grupo, estes portos de Santiago, receber o carimbo na credencial e ter acesso prévio aos pontos de interesse, além de ter um interlocutor em cada porto, à distância de um click ou pessoal”.

António José Correia afirmou ainda que há uma candidatura das estações náuticas, coordenada globalmente que será submetida à certificação pelo Ministério da Cultura e Turismo de Portugal. Esta é uma oferta turística que está a ser construída e que está a ser acompanhada por todas as entidades regionais de turismo. Também poderá ter apoio financeiro no âmbito do programa “Transformar Portugal”.