"O turismo é que tem de se adaptar à comunidade", diz investigador

Qual é o próximo mosteiro que vai ser um empreendimento turístico?

Para João Vaz Estêvão, falta uma estratégia para o turismo patrimonial e o programa Revive, não é suficiente. Aliás, o investigador quer saber quais são os critérios usados para escolher qual é o próximo mosteiro que vai ser um empreendimento turístico. Ou que tipo de empreendimento vai ser: uma atração ou um hotel? Quem o vai explorar? Há alguma abordagem minimamente científica?

São questões para as quais espera respostas da diretora do REVIVE, Susana Macedo, que vai participar numa mesa-redonda com Soraya Genin, da ICOMOS Portugal (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, ONG associada à UNESCO), “duas pessoas com visões muito distintas do património”.

No entanto, o investigador do ISCTE e docente do Instituto Politécnico de Viseu admite que nem todas as transformações que estão a ser feitas para hotéis e outros empreendimentos turísticos são gravosas. Tudo depende”.

“Se uma unidade hoteleira ou um alojamento for feito com respeito pelo edificado, (sem usar a técnica do fachadismo, em que fachada está virginal, completamente recuperada, mas dentro do edifício se deitaram as paredes abaixo porque é preciso cumprir os padrões de volumetria, decoração, etc dos hotéis de 4-5 estrelas), se tivermos o mosteiro como protagonista, a sua vivência, a sua interpretação, a integração com a comunidade e os saberes locais, pode haver lá dentro local para as pessoas pernoitarem. Mas se fazemos tábua rasa de tudo isso e transformamos o edifício num empreendimento que não respeita nem a traça, nem a simbologia ou a identidade do local, então é altamente negativo”, aponta.

João Vaz Estêvão afirma que o objetivo do simpósio é dar um pequeno contributo para que comece a falar e a discutir todas estas questões. Por exemplo, em relação ao turismo inclusivo, o investigador sublinha que se fala sempre do lado da “procura”, se é acessível a pessoas com maiores dificuldades económicas ou a pessoas com défice físico ou cognitivo. “Mas em Portugal fala-se pouco da outra vertente, ligada à oferta. E nós queremos iniciar essa discussão”.