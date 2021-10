Orçamento do Governo pode fazer do PRR "mais uma oportunidade perdida"

O que é que lhe pareceu as alterações feitas aos escalões do IRS?

Mais do que uma análise muito precisa de algumas medidas, é a perceção geral de que tudo acaba por ser maneiras de se conseguir extrair mais carga fiscal e mais impostos das famílias e das empresas. E isso, realmente, não é surpreendente.

Enquanto estivermos a construir o equilíbrio orçamental com base em nivelar as receitas para conseguir pagar um certo nível de despesa, em focar as prioridades em agenda mais pública que privada, a verdade é que se torna dificil para as nossas empresas, que são a grande base de criação de um desenvolvimento equilibrado e integrador.

Temos de ter a consciência que todos os dias estas empresas são obrigadas a competir com economias internacionais muito agressivas, muito focadas na inovação, com um Estado muito amigo do investimento.

Enquanto as nossas medidas forem mais uma questão de satisfazer um certo leilão, mais político, e fechar equações com premissas mais rígidas, como é o caso da despesa pública, temo que não consigamos libertar todo o potencial de crescimento que nós precisamos para mudar de patamar.

Mas as alterações do IRS foram justas?

Acima de tudo, acho que estamos muito próximos, se já não o ultrapassarmos, do limiar aceitável de carga fiscal em cima das famílias. Quando os escalões cada vez mais baixos de rendimento atingem níveis máximos de cargo fiscal, quando uma classe média já é muito penalizada, quando se aponta para o englobamento, nós não estamos a dar um sinal de estímulo à criação de riqueza, de produtividade e de ambição.

Estamos a dar um sinal errado de que cada vez é preciso ganhar menos para pagar mais.

Esta instabilidade negocial das últimas semanas pode prejudicar o país?

Pode sim. Estes dias foram muito preocupantes. Mesmo que tenhamos a aprovação do Orçamento, e ainda quero acreditar que será o caso, já se começou a pagar um preço demasiado alto nas concessões que ainda ontem foram feitas.

Ou seja, quando atingimos uma certa flexibilidade equilibrada para todos os intervenientes num mercado de trabalho, quando atingimos alguma razoabilidade nos custos para as empresas, nós estamos a mexer com a base da competitividade, que é o motor do crescimento.

E não pode ser com base numa ameaça de uma crise política, que se deve evitar a todo o custo, que a estabilidade implique irresponsabilidade. Para nós salvarmos o Orçamentos, não podemos condenar a economia. O leilão político implicaria um preço insuportável para o crescimento equilibrado das empresas e do emprego.

Estamos num caminho muito sensível e arriscado, em que espero que impere o bom senso. O caminho entre uma escolha má ou uma escolha péssima é de evitar a todo o custo.

Tendo em conta as propostas que são defendidas pelo BE e pelo PCP e imaginando que o Governo faz algumas concessões, o Orçamento fica melhor ou pior do que o apresentado originalmente?

A avaliar pelo que tenho visto, todas as exigências comportam um impacto negativo na competitividade nas empresas, na sustentabilidade do modelo económico e no aumento da despesa pública.

Nestes dias, as luzes passaram de amarelo para vermelho.