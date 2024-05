APDC diz que não há espaço no mercado para mais um grande operador de telecomunicações

No entanto, também sublinha que "o mercado tem limitações". "Há um compromisso entre a rentabilidade que um operador tem que ter para continuar a fazer inovação e a existir e aquilo que os clientes pretendem: ter o máximo de serviços possível pelo preço mais baixo possível". O problema em Portugal é que as empresas não têm dimensão: "sem resolver o problema da escala não resolvemos o problema dos preços", avisa.

O presidente da APDC não traça cenários sobre a evolução da Digi em Portugal, mas recupera o exemplo da Optimus, que "quando entrou no mercado também propôs preços mais baixos". Contudo, lembra que se as empresas "não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem operar no mercado".

ANACOM não deve confundir regulação com defesa do consumidor

Ao regulador, a ANACOM, Rogério Carapuça deixa um aviso: "O papel da regulação é garantir que existem regras, que toda a gente cumpre e que são justas para todas as partes. Ou seja, a regulação não se confunde com a defesa do consumidor, que também existe. A regulação deve ponderar aquilo que são os interesses do consumidor com os interesses dos players do mercado, que se não tiverem condições de rentabilidade para operar em determinada região, acabam por desistir". Este é um desfecho que "também não interessa ao cliente", conclui.

A Digi, empresa romena de telecomunicações, entrou no mercado espanhol com preços claramente abaixo do que estava a ser oferecido pelos concorrentes. Este ano vai começar a operar na Bulgária e em Portugal.

Ainda não há data para o arranque da operação no mercado nacional. Segundo declarações da presidente da Anacom à Renascença, a empresa quer entrar logo em todo o país, o que deverá acontecer ainda este semestre. Neste momento está em fase de testes.



