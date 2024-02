A nova presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) defende que é preciso “repensar” o serviço postal e a participação do Estado nos CTT e adianta que vai ser lançado um estudo nacional para conhecer os preços das telecomunicações. Sandra Maximiano espera os primeiros resultados já em 2025.

No programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Sandra Maximiano refere que, antes de qualquer decisão nesta área das telecomunicações, antecipa um alívio nos preçários e fidelizações mais curtas até ao verão, com a entrada de um novo operador. Sem concorrência está o serviço postal, onde promete analisar a privatização e o contrato de concessão dos CTT.



Na primeira entrevista que dá desde que assumiu a liderança da ANACOM, Sandra Maximiano deixa a porta aberta ao diálogo com todos e sublinha a importância de pontes e entendimentos, num setor em que o fosso entre regulador e incumbentes tem vindo a aumentar de forma dramática.

A economista rejeita garantir a imparcialidade com a distância, seja a operadoras e grupos de interesse, seja ao próprio Estado e mesmo a consumidores. No entanto, também não se inibe de identificar os problemas no setor, como a falta de concorrência.

Nas telecomunicações espera descidas nos preços e prazos de fidelização mais curtos já nos próximos meses, com a entrada “em força” no mercado de um novo operador, a Digi, que promete apresentar serviços alternativos.