Zita Seabra: "Estamos fartos de pôr dinheiro na TAP. O Estado não sabe gerir"

O olhar de Zita Seabra sobre o estado do país, é que país sofre de excesso de Estado. Nas suas palavras, a “ideologia estatizante abafa e limita” a iniciativa privada. Em entrevista ao podcast Avenida da Liberdade, da Renascença, a antiga deputada social-democrata dá como exemplos o caso da TAP e os setores da saúde e da educação.

“Quando os portugueses conseguem libertar-se do Estado e tomam alguma iniciativa, imediatamente cai-nos em cima uma ideologia estatizante e o país recua. Nós recuamos na saúde, com o fim das PPP. A nacionalização da TAP foi sinistra. Agora, vamos andar anos a pagar aquilo. Estamos fartos de pôr dinheiro na TAP. A CP só dá prejuízo. O Estado não sabe gerir!”, afirma Zita Seabra.

Neste diagnóstico de Portugal em 2023, Zita Seabra vai mais longe e aponta baterias à governação socialista de António Costa. “O que estamos a assistir neste momento em relação às propostas de habitação, é uma coisa sinistra”, considera a antiga militante comunista.

Segundo Zita Seabra, Portugal vai sendo ultrapassado “até por aqueles países de Leste que viveram no comunismo. Entram na União Europeia e ultrapassam-nos”, admite. “Isso vem muito do excessivo papel que o Estado tem em Portugal”, aponta Zita Seabra.

“Sabíamos que ia acontecer, sabíamos a senha e a hora”

No caminho para os 50 anos do 25 de Abril de 1974, Zita Seabra percorre as memórias das horas antes da Revolução. Recorda que na madrugada de 24 de abril estava numa casa “próxima da cadeia de Tires”, com o seu companheiro de partido, Carlos Brito e outros clandestinos.

“Sabíamos que ia acontecer, sabíamos a senha e a sabíamos a hora”, confessa Zita Seabra, que se lembra que estiveram a jogar às cartas e a ouvir a rádio à espera do momento.

“Ouvimos o ‘Depois do Adeus’ e a ‘Grândola’, os dois sinais, tínhamos o programa do MFA que iria ser lido posteriormente. Passamos os olhos pelo programa e a palavra de ordem foi ir agarrar os nossos setores”. Saíram de casa e recorda que “a grande preocupação eram os presos políticos de Caixas, de Peniche, e até da própria António Maria Cardoso [sede da PIDE], no centro de Lisboa, no Chiado, onde havia alguns presos que estavam em tortura”.