Dispara venda de lojas como casas sem licença. "Estão a ser cometidas ilegalidades"

No entanto, se o comprador não conseguir licença de habitação, é duplamente penalizado: fica com uma casa com obras ilegais e sujeita-se a um despejo administrativo.

“Nenhuma construção pode ser utilizada sem a devida autorização de utilização, sob pena de o presidente da Câmara ordenar a cessação do uso do imóvel mesmo que a pessoa seja proprietária. Se a pessoa não acatar a ordem, pode proceder-se ao despejo administrativo”, alerta a advogada.

No caso de o imóvel ter sofrido obras de transformação sem o respetivo alvará de licenciamento, o proprietário pode ser punido com uma coima de entre 500 e 200 mil euros. No caso de serem obras em desconformidade com o projeto ou com as condições do licenciamento, a pessoa pode pagar uma multa que vai dos 1.500 aos 200 mil euros.

Ana Sofia Gomes e Luís Lima concordam que os agentes imobiliários devem ser responsabilizados por estarem a vender imóveis em desconformidade, com obras ilegais. “As regras do mercado definem que nós, imobiliárias, quando vendemos um ativo temos de nos certificar de que não tem ónus e encargos, que está devidamente legalizado e não se pode sequer comercializar uma coisa que não tem a devida legalização”, considera o presidente da associação que representa os agentes imobiliários.

Luís Lima sabia de alguns casos de venda de lojas com a finalidade de serem habitadas, mas pensava que seriam casos pontuais. Confrontado pela Renascença com as dezenas de anúncios disponibilizados online, admite ser “um fenómeno maior do que pensava” e acredita que a Câmara de Lisboa, quando souber da dimensão desta oferta e procura, vai agir.

“Há uns anos, o mercado não habitacional era mais importante, mas agora as coisas inverteram-se e as pessoas estão a encontrar escapatórias", explica Luís Lima. "Nos centros das cidades há muitos prédios que eram serviços e agora estão alterados para habitação.”

De acordo com a quantidade de anúncios publicados online, pode parecer uma tendência, embora as dificuldades que estas compras acarretam façam com que não tenha registado ainda um grande crescimento.

Para além de toda a burocracia que dificulta a legalização de espaços não-habitacionais, os bancos não fazem crédito habitação para este tipo de imóveis. Também não é possível comprar nem arrendar sem licença de habitação, sendo que o proprietário corre o risco de pagar uma multa equivalente a 12 meses de renda.

No fim, se o comprador se quiser livrar do pesadelo e tentar vender a casa, estará também ele a cometer a ilegalidade de vender uma casa com obras ilegais e sem licença de habitação.

Um vazio de fiscalização

É a Câmara Municipal de Lisboa a responsável por tratar de todos os pedidos de alteração do uso de propriedade e pela gestão de todos os pedidos de licenças.

Questionada pela Renascença sobre estas situações irregulares, de casas em que haja alteração do uso sem licença, a autarquia diz que “atua em conformidade” e que “as frações só podem ser utilizadas para o uso para o qual foram licenciadas”

Sobre o aumento de pedidos de alteração de uso de propriedades, a Câmara lamenta: “O sistema informático GESTURBE atualmente utilizado não fornece esta informação.”

Mesmo sem a ajuda do GESTURBE, é um dado público que, nos últimos cinco anos, as alterações de propriedade horizontal quase duplicaram. De acordo com o Ministério da Justiça, em 2018, em Lisboa, houve 188 alterações de afetação de comércio para habitação, mais 88 do que em 2014.

Face a isto, a Câmara de Lisboa reconhece que “a maioria dos espaços que os proprietários pretendem reconverter destina-se a alojamento local e maioritariamente nas zonas históricas”, mas os pedidos de alteração para habitação estendem-se a toda a cidade.

O comércio “é um elemento essencial de vitalidade das cidades” e “a cidade não se faz apenas de habitação mas sim de uma mistura de funções”, sublinha a autarquia.

Como solução à falta de habitação na cidade de Lisboa, com valores razoáveis para os ordenados portugueses, a Câmara destaca a promoção de programas para “jovens e para a classe média” que passam por “novas políticas públicas de habitação” e por “programas de promoção pública ou em associação com promotores privados”.

Questionada sobre o tempo que demora o processo de alteração do uso da propriedade, a Câmara diz que “depende da situação em concreto e do tipo de obras necessárias”. Alerta, contudo, que em qualquer caso é sempre necessária a “submissão de um pedido de alteração de utilização, nos termos do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação”.