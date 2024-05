Pote e Nuno Santos defendem Varandas. "Se calhar no balneário do Porto dizem o mesmo"

Nuno Santos vai mais longe: "O presidente não disse por mal, estávamos ali em equipa. Mau era se dissesse ao contrário. Se calhar, no balneário do Porto dizem o mesmo."

Contudo, no programa As Três da Manhã , os jogadores do Sporting defendem o seu presidente.

"Ainda temos uma final, não apenas para ganhar, mas para rebentar com eles", apelou Frederico Varandas, no jantar de celebração do título de campeão nacional, no último domingo, que contou com a presença dos jogadores, staff e familiares. Um vídeo gravado em contexto privado, mas que chegou ao domínio público e, agora, gera polémica.

Era um vídeo privado e não devia ter saído cá para fora, mas "se calhar no balneário do Porto dizem o mesmo". Assim reagem Pedro Gonçalves e Nuno Santos, na Renascença , ao "é para rebentar com eles" do presidente do Sporting sobre a final da Taça de Portugal.

O histórico entre Varandas e o FC Porto é fértil em polémicas. O caso mais recente, no empate no Dragão há algumas semanas, surgiu com o presidente dos leões a responder às provocações dos adeptos do Porto com um sinal de despedida, sinalizando a derrota de Pinto da Costa nas eleições do clube.



No entanto, a relação azeda já vem de trás. Em 2020, Varandas referiu-se a Pinto da Costa como "bandido" e acusou elementos do Porto de insultos e tentativa de agressão após o clássico de 11 de fevereiro de 2022.

A final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto joga-se no dia 26 de maio, às 17h15, com relato e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.