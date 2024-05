"É para rebentar com eles". Varandas faz pedido aos jogadores para a final da Taça

Frederico Varandas, presidente do Sporting, apelou aos jogadores para "rebentarem" com o FC Porto na final da Taça de Portugal.

No jantar de celebração do título ,no último domingo, que contou com a presença dos jogadores, staff e familiares, o presidente dos leões deixou um recado ao plantel para o último jogo da época.

"Ainda temos uma final, não apenas para ganhar, mas para rebentar com eles. Uma final em que vamos poder fazer o que não se faz há mais de vinte anos, a nossa dobradinha. Vocês merecem, os sócios merecem, os órgãos sociais merecem, nós merecemos, tranquilos, vamos chegar lá", disse, num vídeo divulgado nas redes sociais.

O histórico entre Frederico Varandas e o FC Porto é fértil em polémicas. O caso mais recente, no empate no Dragão há algumas semanas, surgiu com o presidente dos leões a responder às provocações dos adeptos do Porto com um sinal de despedida, sinalizando a derrota de Pinto da Costa nas eleições do clube.

No entanto, a relação azeda já vem de trás. Em 2020, Varandas referiu-se a Pinto da Costa como "bandido" e acusou elementos do FC Porto de insultos e tentativa de agressão após o clássico de 11 de fevereiro de 2022.

No mesmo discurso, o dirigente descreveu o título de campeão já conquistado como "inesquecível e memorável".

"Tenho muito orgulho e guardem bem o que eu vou dizer: há mais de 70 anos que ninguém fazia igual no nosso Sporting Clube de Portugal, muito obrigado", completou.

A final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto joga-se no dia 26 de maio, às 17h15, com relato e acompanhamento, ao minuto, na Renascença.