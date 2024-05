Com Adán e Israel lesionados, quem será o guarda-redes do Sporting na final da Taça? Conheça Diogo Pinto e Francisco Silva

Já ia longa a festa de campeão do Sporting, no Marquês, quando o treinador de guarda-redes do Sporting, Jorge Vital, confirmou à RTP que António Adán continua lesionado, abrindo a dúvida sobre quem defenderá a baliza dos leões no resto da época e na final da Taça de Portugal.

O guarda-redes, que é internacional sub-20, esteve, no entanto, perto de sair do Sporting em 2020, quando teve tudo acordado para rumar ao Manchester City. Acabou por renovar e ficar em Alcochete.

Já Francisco Silva é um ano mais novo, da geração de 2005, e jogou apenas na equipa sub-23 dos leões esta temporada, na qual fez 10 partidas. É também internacional sub-19.

No início de março, Amorim foi questionado em relação à escolha

de qual dos dois jovens iria para o banco de suplentes. A resposta poderá ajudar a prever por quem passará a escolha, caso Adán não recupere a tempo da final.

"O Diogo Pinto tem outro traquejo para ir para o banco e isso passa muito pelo Vital, apesar de a decisão ser sempre minha. Parece-me que o Pinto tem alguma vantagem nesse aspecto”, elogiou.

Contratar um guarda-redes livre no mercado é um cenário fora do baralho. De Gea, ex-Manchester United, e Sergio Asenjo, ex-Villarreal e Atlético de Madrid, poderiam ser opções experientes, sedutoras e convencidos pela possibilidade de juntar dois troféus (Taça e ainda o campeonato) ao palmarés pessoal, mas as regras do campeonato não permitem.



De acordo com o regulamento das competição da Liga Portugal, o "prazo de inscrição de jogadores desempregados termina, em cada época desportiva, no último dia do mês de fevereiro ou no dia útil seguinte quando caia em dia feriado ou de fim de semana".

Perante as declarações de Vital sobre Adán, a estreia de um dos jovens guarda-redes deverá ser inevitável na próxima jornada, no sábado, frente ao Estoril, às 18h00. O Sporting terá, oficialmente, mais um campeão nacional.

Fica, no entanto, a dúvida se Antonio Adán recuperará a tempo da final da Taça de Portugal, na qual os leões tentarão uma "dobradinha" que escapa desde desde 2001.