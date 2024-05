Sporting. Franco Israel operado

O guarda-redes Franco Israel foi operado, este domingo, ao joelho direito.

O jogador uruguaio de 24 anos sofre de uma lesão meniscal.

A cirurgia foi realizada com sucesso no Hospital CUF pela equipa médica de ortopedia do Sporting, confirmam os leões em comunicado.

Não há, para já, mais informações, nomeadamente sobre tempo de paragem.

Adan, o outro guarda-redes da equipa de Alvalade, também tem estado lesionado. Falta saber quem defenderá a baliza dos leões nas próximas duas jornadas.

Israel soma 23 encontros, 10 dos quais na I Liga.