Rúben Amorim. "Quatro pontos de avanço é um dia mau e fica-se com um ponto"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que o dérbi foi equilibrado, poderia ter caído para qualquer dos lados e aproveita para pôr água na fervura na euforia dos adeptos.

Dérbi intenso, vitória importante

"Sim, numa fase em que tudo conta. No confronto direto em que podemos ter vantagem. Depois será a diferença de golos. Um jogo muito complicado, com jogadores com muito talento. Entrámos bem, impossível entrar melhor, mas senti a equipa ansiosa. O Benfica não criou muitas ocasiões. Aquele golo em cima do intervalo complicou. No fim correu tudo bem. É seguir em frente"



Alterações

"Gestão dos jogadores e porque o encaixe seria melhor. Todos estão preparados para jogar"



Lágrimas de Geny Catamo

"É importante para todos. Já não é a primeira vez que um jogador do Sporting chora. Mas são jogadores que passaram um mau bocado. Eles querem muito isto. É um desabafar quando as coisas correm bem"





Há margem para o Sporting não ser campeão?

"Claro que há. Já falei com os jogadores. Quatro pontos de avanço é um dia mau e fica-se com um ponto de avanço só. Amanhã estaremos a treinar na academia."



Futuro

"Não vou falar do meu futuro. Quero sempre responder às perguntas, mas já não tenho nada para dizer. Em vez de estar sempre a dizer a mesma coisa vou seguir em frente"

O Sporting venceu o Benfica, por 2-1, e reforça a liderança no campeonato.