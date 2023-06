Ugarte integra onze do ano antes do adeus ao Sporting

Manuel Ugarte é um dos médios do onze do ano da I Liga.

O médio internacional uruguaio, de 22 anos, que está de saída do Sporting, participou em 31 jogos, num total de 2531 minutos, e registou 189 recuperações de bola, das quais 80 no meio-campo defensivo.

Manuel Ugarte chegou ao Sporting no verão de 2021, proveniente do Famalicão, e tem contrato válido até junho de 2026. Em duas temporadas, somou 85 jogos, um golo e duas assistências em todas as provas.

A aventura do uruguaio em Alvalade está perto de terminar - o médio está de saída para o Paris Saint-Germain, conforme o próprio confirmou. O clube francês paga os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão.

O uruguaio é o sétimo jogador - o primeiro do Sporting - a preencher uma vaga no onze do ano do campeonato, eleito pelos treinadores e capitães da competição. Junta-se a Diogo Costa (FC Porto), António Silva (Benfica), Pepe (Porto), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica) e Otávio (Porto).