Ugarte confirma transferência para o PSG

O negócio ainda não é oficial, mas Manuel Ugarte confirmou que está de saída do Sporting e a caminho do Paris Saint-Germain.

Em declarações aos jornalistas no Uruguai, onde está de férias, o médio revelou que está satisfeito pela transferência.

"A verdade é que agora há que descansar um pouco e depois começar com tudo no PSG. Vou para um clube gigante, ainda nem me apercebi bem disso, mas vou tentar arrancar com tudo. É verdade que Messi vai embora, teria sido incrível jogar com ele, mas são coisas do futebol. Mas estou muito contente", disse.

Segundo a imprensa nacional, o negócio está completamente fechado, mas só deverá ser anunciado no início de julho. O PSG vai pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros ao Sporting pelo médio uruguaio. Os leões encaixam 42 milhões e o Famalicão, que tem uma percentagem do passe, recebe 18 milhões.

A saída de Ugarte era um dado praticamente adquirido, com o próprio Rúben Amorim a admitir a transferência. O PSG volta a investir em Alvalade, depois de Nuno Mendes.

O Chelsea chegou a estar à frente na corrida pelo uruguaio, mas uma proposta milionária do PSG convenceu Ugarte. A oferta dos franceses rondará os 10 milhões de euros, por época; a do Chelsea seria de 3,5 milhões.

Ugarte, de 22 anos, deixa o Sporting após duas temporadas. Esta época fez 47 jogos, sem registo de golos ou assistências.