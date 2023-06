"Não é fácil substituir Ugarte, mas o Sporting vai conseguir"

Bruno Jordão considera que "não é fácil substituir um jogador como Ugarte", mas o antigo companheiro do uruguaio no Famalicão tem "a certeza que o Sporting vai conseguir".

O médio português, de 24 anos, jogou com Ugarte há duas temporadas no Famalicão e recorda um jogador "destemido". Para Bruno Jordão o que fez a diferença na sua afirmação em Alvalade foi a confiança.

"Quando nos cruzámos no Famalicão já era um jogador destemido. Não tinha medo de ter a bola e ir para cima. A confiança foi o que o fez destacar mais", avalia, em entrevista a Bola Branca, sobre o médio uruguaio, de 22 anos.



Manuel Ugarte vai trocar o Sporting pelo Paris Saint-Germain, com os franceses a pagar 60 milhões de euros, dos quais 42 revertem para os leões e 18 para o Famalicão.

Bruno Jordão jogou com Ugarte no Famalicão, há duas temporadas. Esta época o médio português esteve no Santa Clara, por empréstimo do Wolverhampton. Jordão tem mais um ano de contrato com o clube inglês.