Rúben Amorim admite. É "difícil" manter Ugarte, que tem "vários clubes atrás"

Rúben Amorim admite que será muito complicado para o Sporting manter Manuel Ugarte, que tem vários interessados.

O Paris Saint-Germain bateu a cláusula de rescisão do médio internacional uruguaio, cifrada em 60 milhões de euros, segundo o jornal "Record". Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Sporting sublinha que "não [pode] confirmar nada", contudo, reconhece que é difícil resistir ao interesse dos tubarões europeus.

"Essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores como o Ugarte, que têm vários clubes atrás, sabendo que o nosso projeto também passa muito por vender e que falhámos a Liga dos Campeões, portanto, torna tudo mais difícil. Vamos ver. Não é o meu trabalho. Eu sei o que quero fazer com a equipa, já transmiti isso à direção, portanto estamos preparados para qualquer cenário", garante Amorim.

O técnico do Sporting assinala que mesmo quando foi à Champions o Sporting teve de vender. No caso de Ugarte, "um dos jogadores mais cobiçados", será ainda mais difícil evitar a saída.



Negócio preso em Famalicão

O negócio ainda não está fechado por divergências sobre a porção do valor a que o Famalicão, detentor de 10% do passe de Ugarte, terá direito.

Os leões pretendem reduzir o encaixe dos minhotos. Estes ainda podem adquirir os restantes 20% dos direitos ao Fénix, clube uruguaio a que compraram o médio, de forma a ter um total de 30%, o que corresponde a 18 milhões de euros da eventual transferência para o PSG.

Quando contratou Ugarte, em 2021, por 6,5 milhões de euros, o Sporting obteve apenas 50% do passe. O acordo com o Famalicão contemplava a aquisição de mais 30% (até um total de 80%) por seis milhões: de cada vez que o médio fizesse 30 jogos no mínimo de 45 minutos, os leões poderiam pagar mais dois milhões por 10% dos direitos económicos. Já resgataram 20%, mas não tiveram suficiente tempo para resgatar os restantes 10%.

Contas feitas, o PSG bate os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão de Manuel Ugarte, no entanto, ainda falta um entendimento entre Sporting e Famalicão para que o negócio se concretize.

Manuel Ugarte chegou ao Sporting no verão de 2021, proveniente do Famalicão, e tem contrato válido até junho de 2026. Em duas temporadas, soma um total de 85 jogos, um golo e duas assistências. Esta época, assumiu-se como titular indiscutível, com 47 encontros.



(em atualização)