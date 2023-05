PSG bate cláusula de rescisão de Manuel Ugarte

O Paris Saint-Germain bateu a cláusula de rescisão de Manuel Ugarte. Segundo o jornal "Record", o clube francês fez uma proposta oficial ao Sporting de 60 milhões de euros pelo médio internacional uruguaio.

O negócio ainda não está fechado por divergências sobre a porção do valor a que o Famalicão, detentor de 10% do passe de Ugarte, terá direito.

Os leões pretendem reduzir o encaixe dos minhotos. Estes ainda podem adquirir os restantes 20% dos direitos ao Fénix, clube uruguaio a que compraram o médio, de forma a ter um total de 30%, o que corresponde a 18 milhões de euros da eventual transferência para o PSG.

Quando contratou Ugarte, em 2021, por 6,5 milhões de euros, o Sporting obteve apenas 50% do passe. O acordo com o Famalicão contemplava a aquisição de mais 30% (até um total de 80%) por seis milhões: de cada vez que o médio fizesse 30 jogos no mínimo de 45 minutos, os leões poderiam pagar mais dois milhões por 10% dos direitos económicos. Já resgataram 20%, mas não tiveram suficiente tempo para resgatar os restantes 10%.

Contas feitas, o PSG bate os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão de Manuel Ugarte, no entanto, ainda falta um entendimento entre Sporting e Famalicão para que o negócio se concretize.

Quinta maior venda da história do Sporting



No início de maio, o empresário de Ugarte disse ao jornal "O Jogo" que era "quase certo" que o médio, de 22 anos, não ficaria no Sporting.



"É seguro que vai sair. (...) Em breve estarei em Lisboa. Confio em Jorge Mendes, que é o melhor empresário do mundo. Aliás, quando lhe falei no Ugarte pela primeira vez, ele disse-me: ‘Os teus olhos são os meus olhos'", disse Jorge Chijane. De acordo com o "Record", foi, precisamente, Jorge Mendes que apresentou a proposta do PSG à SAD leonina.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, reagiu com humor às declarações do empresário de Ugarte.

"Talvez ele já tenha 60 milhões garantidos", ironizou, antes de sublinhar que "os jogadores mais importantes têm de sair pela cláusula".

Se o Sporting ficar com os 70% da transferência a que, pelo menos por agora, tem direito, encaixará 42 milhões. Montante que entra para o "top-5" de maiores vendas do clube: só fica atrás dos 63 milhões de Bruno Fernandes (Manchester United), dos 45+5 de Matheus Nunes (Wolves), dos 45 de Nuno Mendes (PSG) e dos 43 de João Mário (Inter).

Manuel Ugarte chegou ao Sporting no verão de 2021, proveniente do Famalicão, e tem contrato válido até junho de 2026. Em duas temporadas, soma um total de 85 jogos, um golo e duas assistências. Esta época, assumiu-se como titular indiscutível, com 47 encontros.