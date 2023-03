Interesse do Tottenham. Amorim só se vê a treinar Porro de novo se o Sporting o comprar

Rúben Amorim considera que só voltaria a treinar Pedro Porro se o Sporting o comprasse. Ou seja, é improvável que o treinador deixe Alvalade para se reencontrar com o espanhol no Tottenham.

O treinador do Sporting tem sido apontado ao Tottenham, que recentemente despediu Antonio Conte. Esta sexta-feira, questionado sobre o alegado interesse do clube inglês, e sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com Porro, Rúben Amorim responde com humor.

"Gostava de voltar a trabalhar com o Porro, mas é difícil comprarmos o Porro, por isso, vejo isso com dificuldade. Só se ele voltasse ao Sporting é que teríamos possibilidade de voltar a trabalhar juntos", salienta.

Sobre se recebeu algum telefonema depois de o Sporting eliminar o Arsenal da Liga Europa, Rúben Amorim volta a contornar a questão:

"Não recebi telefonemas. Eu não recebo telefonemas, quem recebe, quando tem de receber, é o meu agente. Nada mais do que o normal."

Amorim revela que ainda fala "muitas vezes" com o internacional espanhol. Contudo, avisa que, neste momento, Porro teria dificuldade em reconquistar o lugar de que era dono, na ala direita do Sporting:

"Ele teria mais dificuldades para jogar, agora. O Esgaio está muito bem."

Pedro Porro trocou o Sporting pelo Tottenham, em janeiro, por 45 milhões de euros, mais 15% do passe de Marcus Edwards. O lateral-direito espanhol leva um golo e uma assistência em sete jogos pelos Spurs.

Rúben Amorim tem contrato com o Sporting até 2026.

O técnico fazia a antevisão do Sporting-Santa Clara, jogo da jornada 26 do campeonato, marcado para sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.