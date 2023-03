Beto: "Mais que um sonho, conquista da Liga Europa deve ser objetivo do Sporting"

Beto, que conquistou quatro edições da Liga Europa, considera que o Sporting pode vencer o troféu esta temporada. Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes dos leões diz que esse tem de ser um objetivo e não apenas um sonho, porque se assim não for "nem vale a pena" ir jogar a segunda mão dos oitavos de final com o Arsenal.

"Para venceres seja a Liga Europa, seja a Liga dos Campeões, seja a própria Liga, tens de vencer os melhores e, neste momento, um dos favoritos será mesmo o Arsenal, que eu acho que está ao alcance do Sporting", salienta o vencedor de três títulos da Liga Europa pelo Sevilha e um pelo FC Porto, que recorda que nem sempre o favorito vence:

"Em muitas eliminatórias, defrontámos equipas que, em teoria, eram superiores ao Sevilha e, no entanto, o nosso foco era tão grande, a nossa vontade de chegar à final era tão grande, que conseguimos [vencer]. Eu acredito que o Sporting pode conquistar a Liga Europa, e se eu acredito, acho que o Sporting tem de ser o primeiro a acreditar."

Maturidade e crença na vitória

Para continuar na prova, depois do empate (2-2), em casa, com o Arsenal, o Sporting tem de vencer em Londres. Beto considera que, apesar de os "gunners" serem muito fortes em casa, os leões podem triunfar.

O antigo guarda-redes salienta que "é preciso muita maturidade", e uma "exibição consistente", para levar de vencida o Arsenal.

"Gerir os tempos de jogo. A eliminatória está completamente em aberto, completamente empatada. O Arsenal vai querer resolver o jogo logo no princípio, para lhe dar algum conforto e alguma tranquilidade, e se o Sporting conseguir gerir muito bem os momentos do jogo, acredito que tem qualidade e executantes para surpreender em Londres", afirma:



Adán traz experiência valiosa





Adán está de volta às opções do Sporting, depois de ter falhado o jogo com o Boavista, devido a lesão. Beto considera que a presença do guarda-redes será importante para o Sporting, pela experiência que tem.



"É importante o Sporting ter jogadores com bagagem de UEFA dentro do campo. É importante ter a juventude, com irreverência, mas também é importante ter essa experiência, porque o Arsenal vai colocar todas as armas ao seu dispor para levar de vencida o Sporting. É necessário o Sporting ter no seu onze jogadores que saibam gerir esses tempos de jogo, e o Adán é um dos jogadores que têm mais experiência no plantel."

Portanto, "é sempre importante ter um jogador, seja guarda-redes, defesa, médio ou avançado que saiba gerir esses mesmos momentos do jogo".

O Arsenal-Sporting está marcado para as 20h00 de quinta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.