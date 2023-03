Sporting conclui preparação para o Arsenal com Adán e sem Bellerín

Antonio Adán volta a trabalhar sem limitações, esta quarta-feira, no último treino do Sporting de preparação para a visita ao Arsenal, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O guarda-redes espanhol, de 35 anos, falhou o jogo com o Boavista, no domingo, para o campeonato, devido a problema físico, no entanto, regressou aos treinos na segunda-feira. Esta manhã, voltou a treinar sem limitações, como se pôde verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social, pelo que está apto para a deslocação do Sporting a Inglaterra.

Por outro lado, Hector Bellerín, que falhará o reencontro com o Arsenal, e Daniel Bragança, lesionado de longa duração, continuam de fora.