Sporting e o e-toupeira. "Mais um processo que coloca em causa reputação do futebol português"

"Além de presença assídua no estádio do clube, surge associado ao SLB como intermediário em vários negócios posteriores, como a transferência de Darwin Nuñez do SLB para o Liverpool, com a qual, segundo notícias públicas, terá lucrado cinco milhões de euros. Fica a dúvida sobre o porquê desta intermediação por parte do advogado que já não tinha ligação ao SLB e sobre o qual já recaíam suspeitas e acusações de corrupção", questiona.

A SAD do Sporting aponta que o ex-assessor jurídico do Benfica teve "acesso a informação indevida, mas não se demonstrou que o arguido tenha partilhado essa informação. Ou seja, Paulo Gonçalves corrompeu, teve acesso a informação privilegiada, mas teria agido apenas por sua iniciativa e recreio".

O Sporting lamenta que a condenação de Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, no caso "e-toupeira" seja mais "um de vários processos que colocam em causa reputação do futebol português".

Os leões afirmam que este "é mais um de vários processos cujos graves contornos colocam em causa o funcionamento e reputação do futebol português e a verdade desportiva das nossas competições: tráfico de influências, corrupção, entregas de malas com dinheiro, jogadores no activo que dizem ter sido aliciados – um sem número de negócios duvidosos e práticas criminosas que mancham o desporto nacional".

O Sporting pede consequências para que "desta vez não volte tudo a ficar na mesma".

"A Justiça falhou no chamado processo do Apito Dourado. É fundamental que desta vez não volte a ficar tudo na mesma, com os intervenientes a fingir que nada se passou, que não existem escutas disponíveis na internet, que o crime teve o castigo merecido. Não teve. E o crime não pode compensar, porque a percepção de que o crime compensa mina totalmente a confiança dos cidadãos nas instituições", diz.

O caso da Juventus é mencionado pelo Sporting, quando o clube de Turim foi despromovido em 2006 por corrupção.

"A Sporting SAD já se constituiu assistente em todos estes processos que envolvem o Desporto português e partilhou todas as informações relevantes com as autoridades, nas devidas instâncias, para que a verdade desportiva não seja constantemente deturpada por este tipo de práticas e comportamentos. O caminho será duro, mas será a única forma de legitimar, de uma vez por todas, o Desporto nacional e o futebol em particular", termina.