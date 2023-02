Manuel Fernandes: "Futuro de Chermiti no Sporting é risonho"

"Nos jogos com o Braga e com o Rio Ave, ele não teve quebras físicas do primeiro ao último minuto, o que não é normal num miúdo de 18 anos. A correr tem uma passada larga e consegue suportar os 90 muntos sempre a correr. Pressiona muito os defesas adversários e não os deixa descansados. É um jogador diferente de Paulinho. O Paulinho tem mais técnica, mas o Chermiti desgasta mais os adversários", considera.

"O futuro dele é risonho e tem todas as condições para se impor a breve prazo no Sporting. Porque, como diz Rúben Amorim, o Chermiti é um jogador que dá muito trabalho aos defesas adversários e joga muito bem na profundidade, e também tem qualidade técnica. E tem 18 anos. Quando se tem essa idade, há muito para aprender. O Chermiti é uma aposta segura de Rúben Amorim e vai contar muito para o treinador neste campeonato e no futuro", afiança o antigo dirigente e treinador.

Em declarações a Bola Branca , o antigo avançado garante que Chermiti, que se estreou a marcar pela equipa principal , frente ao Rio Ave, ainda vai contar muito, esta época, para Rúben Amorim. Depois da exibição frente ao Braga e de dar a vitória em Vila do Conde , Manuel Fernandes não tem dúvidas quanto ao que o jovem avançado pode conquistar no Sporting.

Treinador do Sporting elogia exibição do jovem, qu(...)

Com Paulinho castigado, Chermiti deve avançar para a titularidade no clássico com o FC Porto, no próximo domingo. Manuel Fernandes acredita que o jovem avançado não irá sentir pressão extra.

"Se jogar, o Chermiti vai jogar como fez contra o Braga e contra o Rio Ave, vai ser igual. Há jogadores que tremem em função dos jogos, e outros não. E ele já demonstrou que pode jogar com personalidade, como fez contra o Braga, por isso, se tiver de jogar, joga, sem problemas nenhuns", afirma.

Manuel Fernandes reconhece, contudo, nesta entrevista à Renascença, que seria importante ter Paulinho para o jogo com os dragões:

"O Paulinho está mais enquadrado com o modelo de jogo de Rúben Amorim do que o Chermiti. Deveria haver justiça para o Paulinho. Se disso aquilo não é bom, mas há tantos jogadores que dizem coisas horríveis aos árbitros e estes fazem que não veem nem ouvem. E quando é um jogador do Sporting, dão três jogos de castigo, coisa que nunca aconteceu com jogadores das outras equipas candidatas ao título."

Clássico de alta tensão



O clássico pode ser decisivo para os objetivos e Sporting e FC Porto. Manuel Fernandes acredita que as duas equipas vão jogar para ganhar.

"Para chegar ao segundo lugar, o Sporting tem mesmo de ganhar, tal como o Porto para ser campeão. Por isso, acho que as duas equipas vão jogar para ganhar. Estou convencido que se o Porto perder o Benfica não vai facilitar, e o Sporting aproxima-se do Porto e vai lutar até ao fim pelo segundo lugar. Ainda há jogos entre as equipas que lutam por essa posição e acredito que vão perder pontos", prevê o antigo jogador.

Sporting e FC Porto defrontam-se no domingo, às 18h00, em Alvalade, a contar para a jornada 20 da I Liga. Clássico com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.