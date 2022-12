Porro só sai do Sporting pela cláusula de rescisão, garante Rúben Amorim

Pedro Porro só sai do Sporting se for pela cláusula de rescisão, avaliada em 45 milhões de euros. A garantia foi dada pela direção leonina a Rúben Amorim, numa altura em que o internacional espanhol tem sido associado ao Tottenham e ao Manchester City.

"Sabemos que temos jogadores que outros clubes querem. Tivemos esse problema no verão, mas o Porro só pela cláusula é que sai. Para mim, vive dos melhores momentos da carreira e estamos preparados para tudo. Há clubes que podem pagar a cláusula, mas até lá está seguro", começou por dizer.

Questionado sobre a saída de Matheus Nunes no verão, em que foi dito que só sairia pela cláusula e acabou transferido para o Wolverhampton por um valor inferior, Amorim revelou que a última palavra que ouviu dos seus dirigentes é quem quiser Porro, tem mesmo de pagar 45 milhões.

"Tivemos esse problema com o Matheus Nunes que foi público. Conversamos sobre isso e discutimos esse assunto quando renovei. O que me foi dito é que o Porro só sai pela cláusula, vou acreditar nas pessoas e no que me foi dito", termina.

Pedro Porro, de 23 anos, cumpre a terceira época no Sporting, a primeira em definitivo depois de dois anos de empréstimo do Manchester City. O lateral tem contrato com o Sporting até 2025.