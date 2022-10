"Marcus Edwards tem-se mostrado tanto como os melhores de Benfica e Porto"

Paulo Andrade, antigo administrador da SAD do Sporting, lamenta que não se fale mais de Marcus Edwards, que no seu entender está a brilhar tanto na Europa como os melhores jogadores de Benfica e FC Porto.

O internacional sub-20 por Inglaterra marcou o golo do Sporting no empate (1-1) frente ao Tottenham, em Londres, que deixou os leões a um ponto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeõe. Em declarações a Bola Branca, Paulo Andrade admite estranhar a falta de destaque para o arranque de época que Edwards está a fazer.

"Vamos ver o que é que vai acontecer com o Edwards, porque toda a gente fala dos grandes craques do Benfica, que valem todos 100 milhões, e não vejo ninguém a meter na primeira página o valor atual do Edwards. O Edwards tem-se mostrado, a nível europeu, tanto como os melhores jogadores do Benfica e do Porto", realça o antigo dirigente leonino.

O valor de mercado de Marcus Edwards, quando chegou ao Sporting, era de 13 milhões de euros, de acordo com o portal "Transfermarkt". Atualmente, o avançado inglês, de 23 anos, está avaliado em 20 milhões.



Paulo Andrade diz que perder os melhores jogadores "é o risco que todas as equipas portuguesas correm", especialmente nas provas europeias:

"Quando os resultados são bons e quando os jogadores se evidenciam, surgem logo uma série de tubarões europeus a querer contratá-los."

Plantel curto também por culpa do treinador

Paulo Andrade considera que o empate do Sporting no terreno do Tottenham foi "excelente", mas "soube a pouco", pelas oportunidades desperdiçadas, especialmente duas de Nazinho na segunda parte.

Rúben Amorim deu conta, em conferência de imprensa, após o jogo, de que a equipa "está viva". No entanto, entre linhas, sublinhou a juventude que teve de colocar em campo, em face das opções. Paulo Andrade discorda que o plantel do Sporting seja curto e entende que as saídas não explicam tudo, atribuindo parte da responsabilidade ao treinador.

"Se o plantel curto, é [preciso] investir-se melhor. Aí, em alguma medida, ele [Amorim] também pode ter sido responsável, porque o Sporting, para esta época, investiu mais que 40 milhões de euros. Investiu ao nível do Porto. E compare-se as figuras de proa que saíram do Sporting com as do Porto. O Porto ficou completamente desfalcado: [saíram] Vitinha, Fábio Vieira, Mbemba, Luis Díaz. O Benfica ficou sem o Darwin", assinala.

Paulo Andrade lembra que o Sporting investiu dez milhões de euros em Rúben Vinagre, "que não resultou", e que o Benfica é "de longe a equipa que mais investe e, no entanto, há três anos que não ganha" títulos.

"O que está aqui, essencialmente, em causa é que, como em Portugal temos pouca capacidade de investimento, temos de ter mais cuidado nos investimentos que fazemos", sustenta o antigo administrador da SAD.

Rúben Amorim vai sair, resta saber quando

Apesar da crítica a Rúben Amorim, Paulo Andrade manifesta "total confiança" no antigo internacional português: "É um excelente treinador e seguramente a nível mundial vai marcar o mundo dos treinadores."

"Acredito que ele, naturalmente, vai ser pretendido por grandes clubes europeus. Não tenho dúvidas de que acontece com Rúben Amorim o que acontece com os melhores jogadores das equipas portuguesas. Vai acontecer, fatalmente. Espero que seja o mais tarde possível", diz.

Rúben Amorim tem contrato com o Sporting até 2024 e cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Apesar do alegado interesse de outros clubes - PSG, Chelsea, Aston Villa -, continua em Alvalade.