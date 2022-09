Sarabia. Sporting “foi uma boa decisão”

O avançado Pablo Sarabia volta a elogiar a época que fez pelo Sporting na época passada.

"Foi uma decisão que tomei, aquele momento era a melhor. Havia um treinador [no PSG, Mauricio Pochettino] que não confiava completamente em mim e sabia que tinha de sair, porque o mais importante para um jogador é sentir-se confortável, feliz, que faz parte de um grupo. Naquele momento, o Sporting reunia todas as condições que eu considerava serem as ideais. O tempo deu-me razão, foi uma boa decisão", referiu o espanhol.

Em declarações à Rádio "Onda Cero", Sarabia recorda a despedida dos leões: "Foi uma temporada incrível. Quero agradecer a todos os adeptos e a todos os companheiros de equipa. Pude colocar em prática todo o meu potencial, o meu jogo, algo que está de mão dada com a confiança que me deram. A despedida foi incrível."

Em Alvalade, o internacional espanhol fez 45 partidas, marcou 21 golos e oito assistências.



Sarabia está de regresso ao PSG e vai defrontar o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. Avançado espera que este seja o ano do campeão francês na Champions.

Está agora integrado nos trabalhos da seleção espanhola e pode fazer parte da equipa contra Portugal para a Liga das Nações.