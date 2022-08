Tonel: "Sporting tem início de campeonato muito difícil"

Tonel lembra que durante a temporada os jogadores têm, por devidas circunstâncias, de fazer parcerias com vários companheiros e, dando o exemplo de Coates, recorda que "na seleção também joga com um guarda-redes diferente".

Sem Adán, que tem sido "muito importante" para a equipa, Franco Israel, reforço que chegou da Juventus, será o guarda-redes titular em Braga. "É normal que possa haver preocupação na baliza, mas isso não quer dizer que não vá ser bem substituído. Mas não tem a rotina, nem o estado de forma de Adán com a defensiva", esclarece o antigo defesa central.

A Bola Branca , o antigo internacional português aponta para um começo complicado no Minho e sem o experiente Adán, que se lesionou e não poderá ajudar a equipa diante dos bracarenses. Acresce a este fator que com um novo treinador, Artur Jorge, o Braga "cria alguma expetativa", porque sem jogos a sério "não há ainda um grande conhecimento" da forma como se irá apresentar em campo.

Braga este domingo, depois Rio Ave em Alvalade e nova deslocação, desta vez ao campo do campeão nacional, FC Porto, este é o "início de campeonato muito difícil" que o Sporting terá nesta nova temporada.

A finalizar, o ex-central chama a atenção para o ataque minhoto e em particular para Ricardo Horta, que continua no plantel, embora continue associado a uma eventual transferência para o Benfica.

"É um jogador muito importante para o Braga e se o perder o clube vai sentir muito a sua falta. Para já, está no Braga e o Sporting tem de contar com ele, porque a qualquer momento pode fazer a diferença. O Ricardo Horta dentro do Braga, quanto a mim, é o jogador mais influente", acentuou o antigo defesa dos leões.

O Braga-Sporting disputa-se domingo, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.