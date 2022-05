Rapidez de St. Juste impressionou Élber

"É muito rápido, um dos centrais mais rápidos com quem joguei". A definição de Jeremiah St. Juste, novo reforço do Sporting, para o eixo da defesa, é feita pelo ex-colega de equipa no Feyenoord, Élber Évora.

O guarda-redes cabo-verdiano, nascido nos Países Baixos, partilhou o balneário com o defesa que acaba de chegar a Lisboa e deixa elogios ao iminente reforço leonino.

"Não entra em pânico, tem paciência com a bola, joga no centro e pela direita. Será um bom jogador para o Sporting", completa Élber Évora, em Bola Branca, ao mesmo tempo que destaca as características pessoais do neerlandês com um exemplo.

"É um bom rapaz, com um bom coração. Tenta sempre ajudar. Quando fui para a primeira equipa, com outros jovens, cuidou de nós e colocou-se à disposição. Por isso, é também uma boa pessoa", garante o guardião.

Por fim, Élber Évora, de 22 anos, que está agora ligado aos cipriotas do AEL Limassol, vê a chegada de St. Juste ao nosso futebol como um passo em frente na carreira do até aqui central do Mainz.