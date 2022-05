St. Juste já está em Lisboa para assinar pelo Sporting

O defesa Jeremiah St. Juste já está em Lisboa para reforçar o Sporting, segundo noticia a imprensa portuguesa.

Os irmãos e representantes do central holandês publicaram uma fotografia a desembarcar de um avião privado, que a imprensa nacional garante ser na capital portuguesa.



O eixo da defesa era prioridade para o Sporting no mercado de transferências, que deverá perder Feddal este verão. St. Juste, de 25 anos, fez apenas nove jogos esta temporada no Mainz devido a lesões, mas custará cerca de 10 milhões de euros.

O central conta com passagens pelo Heerenveen, onde foi formado, Feyenoord, e Mainz, que representa desde 2019. St. Juste será o primeiro reforço do Sporting para a próxima época, a segunda consecutiva com presença garantida na Liga dos Campeões.

Para a próxima época, Rúben Amorim terá à sua disposição para a posição de central o capitão Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Luís Neto, Jeremiah St. Juste, José Marsà, Feddal, que poderá estar de saída, e ainda Eduardo Quaresma, que regressa de empréstimo no Tondela. Junta-se ainda Matheus Reis, várias vezes usado nessa posição.