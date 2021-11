Manchester United goleado pelo Watford

O Manchester United, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no onze, foi goleado, 4-1, pelo Watford.

Os golos dos donos da casa foram apontados por Joshua King, Ismaila Sarr, João Pedro e Dennis.

Já pelos “red devils” descontou Van de Beek.

Com mais esta derrota, o United cai para sétimo lugar, com 17 pontos, já a 12 pontos do líder Chelsea.

Já o Wolverhampton, de Bruno Lage, derrotou o West Ham, por 1-0, também em partida da 12.ª jornada do campeonato inglês.

O único golo dos Wolves foi apontado por Raúl Jiménez, aos 58 minutos.

Este triunfo coloca o Wolverhampton muito perto da zona europeia, no 6.º lugar, com 19 pontos.