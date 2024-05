Sérgio Conceição. "Quem decide o meu futuro sou eu"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante que o seu "futuro não está dependente de nenhuma conversa" e "pagam-me até ao dia em que eu trabalhar".

"O mais importante é o jogo de amanhã [final da Taça de Portugal]. O meu futuro? O meu futuro não está dependente de nenhuma conversa, quem decide o meu futuro sou eu. Ponto."



De recordar que o novo presidente dos dragões, André Villas-Boas, tem prometida uma conversa com o técnico azul e branco para depois da final da Taça de Portugal para decidir o futuro. Sérgio Conceição tinha assinado uma renovação de contrato com o agora ex-presidente Pinto da Costa dois dias antes das eleições no clube.

