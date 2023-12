FC Porto quer entrar a vencer na Taça da Liga, "o caminho mais curto para ganhar um título"

Sérgio Conceição quer uma entrada vitoriosa do FC Porto na Taça da Liga, que considera ser "o caminho mais curto para se ganhar um título".

Em conferência de imprensa da visita ao Estoril Praia, esta terça-feira, o treinador, o primeiro a ganhar o troféu pelos dragões, explica a importância crescente da prova para o FC Porto e o futebol nacional:

"É nosso desejo estar presente na Final Four e, para isso acontecer, temos de fazer um bom resultado contra o Estoril. (...) A Taça da Liga é uma competição nova em relação às outras. Eu acho que foi melhorando ao longo dos anos, a própria Taça da Liga, a organização, e, sinceramente, não vejo nenhum clube, agora, que não queira ganhar este título. Um título é um título e o caminho mais curto para se ganhar um título é a Taça da Liga: temos quatro jogos para ganhar este título. Este clube vive de títulos e eu não vejo forma de desvalorizar esta Taça da Liga."



Assim, Sérgio nem quer ouvir falar de rodar a equipa, especialmente tendo em conta que o Estoril já soma três pontos no grupo D.

"Se os melhores são os que têm mais minutos neste momento, no final da época pode ser diferente. Vou olhar para o jogo pela nossa habitual estrutura e pela estratégia para o jogo. Não vou pensar em qualquer tipo de gestão. Temos de vencer, por isso vou lançar os melhores", vinca.

Proibido apontar os binóculos ao Shakhtar

O Porto joga com o Estoril na quarta-feira, depois recebe o Casa Pia no sábado e, na próxima quarta-feira, defronta o Shakhtar Donetsk, no Dragão, num jogo que ditará a continuidade na Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição tem um aviso para quem pensar em desvalorizar os jogos da Taça da Liga e do campeonato em virtude do confronto europeu.

"Quando digo que gosto de estar nas três competições, depois também temos de levar com esse fardo [calendário apertado]. É o que é. Este jogo também é decisivo, não queremos ficar fora da Final Four. Se olharmos muito à frente dos nossos pés, podemos tropeçar", alerta.

(em atualização)