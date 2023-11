Sérgio Conceição. “Internamente, há pessoas que têm de assumir a sua responsabilidade”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixa recados internos após a derrota dos dragões, em casa, contra o Estoril na partida que abriu a jornada 10 da I Liga.

“Ninguém gosta de perder, mas a forma como se sente a derrota é diferente. Depois perceber que há muitas coisas aqui no clube que temos de melhorar, em todos os departamentos. Quando se perde há só um culpado, que é o treinador e assumo essa responsabilidade. Mas internamente há pessoas que têm de assumir essa mesma responsabilidade para que nós sejamos mais fortes porque somos um clube forte", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões lamentou as oportunidades desperdiçadas contra os canarinhos, incluindo uma grande penalidade desperdiçada.

“Apesar de eu achar que podíamos ter feito cinco ou seis golos e continuamos com 40% no meio-campo do adversário, criando situações, falhando um penálti, com bola em cima da linha de golo. É preciso um bocadinho mais de agressividade, de fome de golo, de não sofrer uma transição. Não me lembra de outra situação do Estoril senão o golo. É preciso ganhar sempre”, acrescentou.

O Estoril ganhou 1-0 no estádio do Dragão, golo de Holsgrove, aos 75 minutos, de livre direto.