Duas dúvidas no FC Porto para "uma das deslocações mais difíceis" do campeonato

Francisco Conceição e João Mário estão em dúvida para o jogo do FC Porto em Famalicão, a contar para a 12.ª jornada do campeonato, "uma das deslocações mais difíceis", segundo Sérgio Conceição.

O lateral-direito já tinha sido visto com uma ligadura num joelho, frente ao Barcelona. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da partida de sábado, o treinador portista revela que os dois jovens portugueses "não fizeram treino e podem estar para jogo":

"Vamos ver a evolução deles, porque estão com dificuldades físicas."



Pouco tempo de recobro não será desculpa





Quem será titular é Mehdi Taremi, que Sérgio Conceição defendeu nesta conferência de imprensa. Em Famalicão, terreno onde o FC Porto não perde pontos desde 2019/20, o treinador "já disse aos jogadores que talvez seja das deslocações mais difíceis" que os esperam esta época.

"Não só pela qualidade do adversário, mas também porque teremos pouco tempo de recuperação [desde o jogo em Barcelona]. No final do jogo, não vamos desculpar-nos com a falta de tempo. Quem está num clube como o nosso tem de estar nas três competições", frisa, acrescentando que o Famalicão "é uma equipa positiva":



"Não estou a criticar quem estrategicamente define que a equipa tem de estar mais baixa no campo, [a aproveitar] o erro do adversário, mas não creio que vamos encontrar isso. O Famalicão está cada vez mais sólido na I Liga, com jovens que dão passos seguros. Tem a terceira melhor defesa do campeonato. Tem jogadores virtuosos, de qualidade. Espera-nos uma tarde difícil em Famalicão. Cabe-nos superar essas dificuldades, para ultrapassar o Famalicão e conquistar os três pontos."

Antes de Alvalade há Famalicão e Casa Pia

Depois do Famalicão, o FC Porto recebe o Casa Pia, antes de, a 18 de dezembro, visitar o Sporting, que neste momento lidera, com mais três pontos que os dragões. Um jogo importante, no entanto, Sérgio Conceição lembra que "o campeonato é uma maratona, não um jogo só".

"Antes de irmos a Alvalade, temos o Casa Pia. Cada desafio do campeonato é difícil e nós tentamos ultrapassá-los. Já foi demonstrado que qualquer equipa pode perder pontos a qualquer momento. Quero atingir essa solidez o mais rapidamente possível, porque estamos três pontos atrás. Se daqui a duas semanas, quando formos Alvalade perdermos três pontos, os mesmos três pontos que podemos perder amanhã [sábado] são os que podemos perder em Alvalade. É um confronto direto, mas isto é uma prova onde as equipas têm de demonstrar consistência. Estamos à procura disso", diz.

O FC Porto, terceiro classificado do campeonato, visita o Famalicão, sétimo, no sábado, às 18h00. Jogo com relato, em direto de Famalicão, e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.