Sérgio Conceição defende Taremi e reserva-lhe lugar no onze em Famalicão

Mehdi Taremi vai ser titular em Famalicão, anuncia Sérgio Conceição, esta sexta-feira, em jeito de defesa do internacional iraniano.

Taremi tem sido alvo de críticas pelos números abaixo do esperado neste arranque de temporada. Confrontado com a situação, em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto assinala que "as pessoas olham para os atacantes só por golos e assistências, mas não é assim".

"Vejam a origem do nosso golo em Barcelona. Perda de bola no meio-campo, é o Taremi que vai recuperar a bola na nossa grande área e, na mesma jogada, é o Taremi que finaliza. A bola sobra para o Pepê, que faz golo. O trabalho do Taremi é mais do que fazer o golo ou a assistência. Vai fazê-los naturalmente, porque está mais próximo da baliza adversária, mas todo o trabalho que ele faz deixa-me extremamente satisfeito. E dou-vos uma novidade: amanhã [sábado] joga, porque, sempre que trabalhar da forma que quero, vai jogar", adianta Sérgio Conceição.