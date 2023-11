Pepe e Zaidu convocados para a visita do Porto ao Barcelona

Pepe e Zaidu, ambos recuperados de lesão, integram os convocados do FC Porto para a visita ao Barcelona, na terça-feira, a contar para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição elegeu 24 jogadores e deixou de fora os lesionados Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell e Gabriel Veron, que já tinham falhado o treino desta segunda-feira de manhã, no Olival.

David Carmo, castigado, e Zé Pedro e João Mendes, não inscritos na Champions, também não poderão ajudar o Porto no Olímpico de Montjuic, casa temporária do Barcelona devido às obras em Camp Nou.

Barcelona e FC Porto partilham a liderança do Grupo H, com nove pontos, três acima do Shakhtar Donetsk, terceiro colocado. O Antuérpia está em último, ainda sem pontos e já afastado dos oitavos de final.

Catalães e portugueses defrontam-se na terça-feira, às 20h00, no Olímpico de Montjuic. Encontro que terá relato em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Gonçalo Ribeiro;

Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Fábio Cardoso, Pepe, Zaidu.

Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, André Franco, Iván Jaime;

Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Francisco Conceição, Mehdi Taremi, Toni Martínez, Evanilson e Fran Navarro.