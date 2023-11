Pepe e Zaidu no relvado na véspera do Barcelona

Pepe e Zaidu estão recuperados de lesão e treinaram com a equipa do FC Porto na véspera da deslocação ao terreno do Barcelona, jogo decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O regresso do central e capitão é importante para Sérgio Conceição, uma vez que o treinador tinha apenas Fábio Cardoso disponível para a posição. David Carmo cumpre suspensão, Pepe e Marcano estavam lesionados e Zé Pedro não está inscrito na prova.

Frente ao Montalegre, Conceição chegou até a testar Alan Varela na posição de central. Pepe estará recuperado e é provável que jogue com Fábio Cardoso na Catalunha.

Zaidu também já treinou com o plantel e passa a ser o único lateral-esquerdo disponível, uma vez que Wendell está ainda fora das opções.

Frente ao Montalegre, João Mendes foi o titular, mas também não está inscrito na liga milionária. João Mário e André Franco já desempenharam essa posição esta época e são alternativas possíveis a Zaidu.

Samuel Portugal também recuperou e treinou, mas não está na lista de inscritos. Iván Jaime também já estava recuperado - embora não tenha sido convocado para o jogo da Taça de Portugal -, o que reduz o boletim clínico a três nomes: Marcano, Veron e Wendell.

O FC Porto viaja para Barcelona esta tarde. Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão às 18h15, hora portuguesa.

O Barcelona-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.